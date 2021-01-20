Убийцы легендарного вора в законе могут избежать срока

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Клипарт. Магнитогорск, арест, мера пресечения, наручники
Обвиняемые в убийстве Япончика находятся в Абхазии Фото: Илья Московец © URA.RU
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Противостояние воров в законе

Абхазия отказывается выдавать России двух мужчин, обвиняемых в убийстве вора в законе Япончика (Вячеслава Иванькова). Заочно арестованные в РФ, они являются гражданами не только России, но и Абхазии.

«Абхазия отказывается выдавать двух своих граждан, заочно осужденных в РФ за убийство Япончика», — пишет РИА «Новости». До этого личности убийц назвали в СК — следователи считают виновными киллера Астамура Бутбу и его помощника Нугзара Папаву.

Убийство Япончика произошло в 2009 году. Следователи установили, что Бутба убил вора в законе из снайперской винтовки, после чего с напарником уехал в Абхазию. Их заочно арестовали в России в середине января.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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