Убийцы легендарного вора в законе могут избежать срока

Обвиняемые в убийстве Япончика находятся в Абхазии Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Абхазия отказывается выдавать России двух мужчин, обвиняемых в убийстве вора в законе Япончика (Вячеслава Иванькова). Заочно арестованные в РФ, они являются гражданами не только России, но и Абхазии.

«Абхазия отказывается выдавать двух своих граждан, заочно осужденных в РФ за убийство Япончика», — пишет РИА «Новости». До этого личности убийц назвали в СК — следователи считают виновными киллера Астамура Бутбу и его помощника Нугзара Папаву.

Убийство Япончика произошло в 2009 году. Следователи установили, что Бутба убил вора в законе из снайперской винтовки, после чего с напарником уехал в Абхазию. Их заочно арестовали в России в середине января.