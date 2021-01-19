19 января 2021

Коронавирус спутал планы тюменской оппозиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, осень. Тюмень, областная дума, тюмень
Коронавирус внес свои корректировки в предвыборную гонку Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Тюменские коммунисты уже второй месяц готовятся к предстоящим выборам в областную думу. При этом пандемия негативно повлияла на их работу, рассказали URA.RU в региональных отделениях фракций.

«КПРФ проводит штабы уже второй месяц. За это время мы разместили внешнюю рекламу. На новый год подарили детям подарки и организовывали праздничны елки, часть из которых из-за пандемии пришлось провести на улице», — пояснили URA.RU в обкоме партии.

В региональном отделении ЛДПР по Тюменской области рассказали о том, что планы по предвыборной подготовке пришлось изменить из-за коронавируса. «Мы готовимся к выборам на протяжении всего срока депутатов, проводя публичные мероприятия, встречи с избирателями и митинги. Однако из-за коронавируса пришлось кое-что изменить. Но, несмотря на это, планы у нас есть», — заявил депутат Тюменской облдумы, председатель Совета депутатов ЛДПР Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО Артем Зайцев.

В «Справедливой России» агентству сообщили, что на данный момент активных мероприятий в связи с выборами не проводится. «Сейчас мы составляем план действий. Ситуация непростая, и все это видят. Тем не менее, партия имеет свое лицо и ведет работу и в думе, и за ее пределами», — заявили в региональном отделении «Справедливой России».

«Все решит предварительное голосование, которое пройдет в конце мая. Там будут определены основные кандидаты. И уже из этих кандидатов свой выбор сделают жители Тюменской области», — отметили в региональном отделении партии «Единой России».

Единый день голосования в 2021 году назначен на 19 сентября. Ранее агентство писало о том, что для привлечения кандидатов на выборы в Тюменскую областную думу партия «Единая Россия» может пригласить актера Сергея Безрукова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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