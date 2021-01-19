Мэр крупнейшего района ХМАО избежал судебного наказания

Глава Нижневартовского района Борис Саломатин признан невиновным в нарушении порядка условий предоставления межбюджетных трансфертов. Об этом рассказали в пресс-службе городского суда.
«Производство по делу главы Саломатина прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Суд рассмотрел дело по существу и прекратил его», — говорится в сообщении на сайте суда.
Санкция за нарушение, в котором обвиняли мэра, предусматривает штраф до 30 тысяч рублей или дисквалификацию до двух лет. По словам заместителя главы района Ларисы Михеевой, заведение дела — форма выяснения личных отношений со стороны прокуратуры.
Ранее URA.RU писало, что в отношении главы Нижневартовского района Бориса Саломатина возбуждено дело об административном правонарушении. До этого в суд уже было направлено порядка 10 подобных дел, которые были прекращены за отсутствием состава правонарушений.
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