19 января 2021

Мэр крупнейшего района ХМАО избежал судебного наказания

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский форум национального единства. Ханты-Мансийск, саломатин борис
Суд Нижневартовского района признал Бориса Саломатина невиновным в административном правонарушении Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Нижневартовского района Борис Саломатин признан невиновным в нарушении порядка условий предоставления межбюджетных трансфертов. Об этом рассказали в пресс-службе городского суда.

«Производство по делу главы Саломатина прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Суд рассмотрел дело по существу и прекратил его», — говорится в сообщении на сайте суда.

Санкция за нарушение, в котором обвиняли мэра, предусматривает штраф до 30 тысяч рублей или дисквалификацию до двух лет. По словам заместителя главы района Ларисы Михеевой, заведение дела — форма выяснения личных отношений со стороны прокуратуры.

Ранее URA.RU писало, что в отношении главы Нижневартовского района Бориса Саломатина возбуждено дело об административном правонарушении. До этого в суд уже было направлено порядка 10 подобных дел, которые были прекращены за отсутствием состава правонарушений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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