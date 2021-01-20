Мэр Екатеринбурга объяснил плохую уборку снега

Глава Екатеринбурга назвал причину плохой уборки снега Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация Екатеринбурга столкнулась с трудностями при уборке снега, так как 70% дорожной техники изношено. Последнее массовое обновление машин было в 2012 году. Об этом заявил врио мэра города Алексей Орлов.

«Износ техники более 70%. Это много, массовое обновление было последний раз в 2012 году. Сейчас мы как раз готовим реестр необходимой техники. Подбираем ее в плане универсальности, чтоб можно было использовать и в зимний и в летний период», — заявил Орлов в эфире программы «Акцент» на ОТВ.

Он отметил, что обновление требует больших финансовых ресурсов. Из-за этого закупить технику помогут региональные власти. «Договоренность с губернатором [Евгением Куйвашевым] у меня есть, область нам поможет. Надеемся, что в ближайшее время мы эту работу поправим и нареканий от наших жителей будет меньше», — заверил Орлов.

Ранее Прокуратура Екатеринбурга внесла представление врио главы Екатеринбурга Алексею Орлову за качество зимней уборки города. Сам Орлов на своей странице в Instagram заявил, что городским властям действительно «есть над чем поработать». Замначальника городского комитета благоустройства Владимир Капустин обвинил в плохой уборке водителей. Он заявил, что они паркуют автомобили в неположенных частях, тем самым делают уборку невозможной.