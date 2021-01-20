20 января 2021

«Аэрофлот» придумал, как увеличить доходы за счет клиентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту
Новые правила приведут к большему количеству конфликтных ситуаций для пассажиров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России могут уменьшить размеры провозимого авиапассажирами багажа на 20%. Соответствующее предложение в Минтранс РФ направил «Аэрофлот».

«Перевозчик предложил Минтрансу внести изменения в Федеральные авиационные правила и сократить размеры провозимого багажа с 203 до 158 см по сумме трех измерений», — пишут «Известия». Это позволит авиакомпаниям увеличить свои доходы. Однако окончательное решение еще не принято, так как вопрос требует дополнительного обсуждения со всеми участниками рынка авиаперевозок и общественными организациями.

По словам ведущего эксперта Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрея Крамаренко, авиакомпании много потеряли, и теперь хотят отыграться. С ним согласен председатель «Общероссийского объединения пассажиров» Илья Зотов. Однако он уверен, что новые правила приведут к большему количеству конфликтных ситуаций для пассажиров. По его словам, подобные решения ухудшают качество предоставляемых услуг.

Ранее Росавиация предложила ведущим российским авиакомпаниям создать новые лоукостеры в Сибири и на Дальнем Востоке. 20 января глава ведомства Александр Нерадько проведет по этому поводу совещание с перевозчиками, где последние представят свои наработки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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