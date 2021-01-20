ЦИК нашла способ избежать фальсификации выборов в Госдуму РФ

Количество избирательных участков, охваченных видеонаблюдением на выборах в Госдуму в 2021 году, вырастет. Видеонаблюдение будет работать в течение всего времени голосования круглосуточно и при подсчете голосов. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК. Данная мера позволит снизить количество фальсификаций и укрепить легитимность выборов.
«В ЦИКе рассчитывают, что на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму количество избирательных участков, охваченных видеонаблюдением, будет больше, чем на выборах президента 2018 года», — передает «
Однако, по мнению члена совета движения «Голос» Андрея Бузина, видеозапись дисциплинирует представителей избиркомов, только в том случае, если будет доступна общественности и после голосования. Политтехнолог Петр Быстров считает, что нарушения необходимо отслеживать в режиме реального времени. «Наблюдатель сразу видит нарушение и может оперативно отреагировать, а не махать кулаками после драки», — уверен эксперт. По его мнению, необходимо подумать над созданием бригад, которые будут круглосуточно наблюдать за происходящим на участках.
Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Половину депутатов изберут по партийным спискам, оставшихся 225 парламентариев — в одномандатных округах. Ранее аналитик Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Малахов заявил, что «Справедливая Россия — За правду», которая создается на базе одноименных партий и «Патриотов России», может стать второй политической силой в стране после «Единой России». А по итогам выборов она может подвинуть КПРФ и ЛДПР на третью-четвертую позиции.
Подписывайтесь на URA.RU в