20 января 2021

ЦИК нашла способ избежать фальсификации выборов в Госдуму РФ

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32 съезд партии ЛДПР. Москва, выборы, лдпр, делегаты съезда, голосование
На выборах в Госдуму количество избирательных участков, охваченных видеонаблюдением, будет больше, чем на выборах президента 2018 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Количество избирательных участков, охваченных видеонаблюдением на выборах в Госдуму в 2021 году, вырастет. Видеонаблюдение будет работать в течение всего времени голосования круглосуточно и при подсчете голосов. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК. Данная мера позволит снизить количество фальсификаций и укрепить легитимность выборов.

«В ЦИКе рассчитывают, что на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму количество избирательных участков, охваченных видеонаблюдением, будет больше, чем на выборах президента 2018 года», — передает «Коммерсант». Отвечать за установку камер и онлайн-трансляцию с избирательных участков будет Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры).

Однако, по мнению члена совета движения «Голос» Андрея Бузина, видеозапись дисциплинирует представителей избиркомов, только в том случае, если будет доступна общественности и после голосования. Политтехнолог Петр Быстров считает, что нарушения необходимо отслеживать в режиме реального времени. «Наблюдатель сразу видит нарушение и может оперативно отреагировать, а не махать кулаками после драки», — уверен эксперт. По его мнению, необходимо подумать над созданием бригад, которые будут круглосуточно наблюдать за происходящим на участках.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Половину депутатов изберут по партийным спискам, оставшихся 225 парламентариев — в одномандатных округах. Ранее аналитик Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Малахов заявил, что «Справедливая Россия — За правду», которая создается на базе одноименных партий и «Патриотов России», может стать второй политической силой в стране после «Единой России». А по итогам выборов она может подвинуть КПРФ и ЛДПР на третью-четвертую позиции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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