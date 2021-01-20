Новой партии прочат второе место в Госдуме после «Единой России»

Новая партия может стать второй политической силой в стране после «Единой России» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

«Справедливая Россия — За правду», которая создается на базе одноименных партий и «Патриотов России», может стать второй политической силой в стране после «Единой России». А по итогам выборов она может подвинуть КПРФ и ЛДПР на третью-четвертую позиции, поделился прогнозом с URA.RU аналитик Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Малахов.

«ВЦИОМ фиксирует запрос 60% жителей на справедливость. Игнорировать эту цифру нельзя. Другое дело, что по отдельности партиям консолидировать эти голоса нереально. А под одним флагом — можно. Плюс у СР проблемы с яркими харизматичными персонами, нынешние лидеры уже несколько „замылены“, нет новых идей. А скоординировавшись и объединив инфраструктуру с новыми партиями, можно получить второе место в Госдуме нового созыва», — объясняет эксперт.

Глава Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов соглашается, что лидер «За правду» Захар Прилепин поможет новой партии улучшить результаты на выборах в Госдуму. «Если [председатель СР Сергей] Миронов и [руководитель „Патриотов России“ Геннадий] Семигин не обладают электоральной привлекательностью, то Прилепин в федеральной тройке вполне может несколько улучшить результат „Справедливой России“», — добавил политолог.

Миронов 20 февраля заявил об объединении трех партий. Детали должны быть согласованы к их февральским съездам. Федеральную тройку кандидатов на выборах в Госдуму, по данным URA.RU, составят Миронов, Прилепин и Семигин. Нынешний глава СР, по информации источников агентства, не будет единоличным председателем новой структуры. Кураторы внутренней политики в регионах рассчитывают, что руководители администрации президента дадут им вводные по взаимодействию с новой партией в рамках стартовавшего в среду обучения вице-губернаторов.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Половину депутатов изберут по партийным спискам, оставшихся 225 парламентариев — в одномандатных округах.