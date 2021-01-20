Финансовый аналитик раскрыл, когда выгоднее покупать жилье

Жилье в России подорожает в 2021 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2021 году продолжится подорожание жилья в России, поэтому покупать недвижимость следует в первые месяцы года. Об этом рассказал финансовый советник и эксперт по личным инвестициям Иван Капустянский.

«Если говорить о перспективах покупки недвижимости в ипотеку, то начало 2021 года вполне подходит для этого. Во-первых, из-за риска роста ставок по ипотеке, а, во-вторых, из-за риска роста цен на недвижимость», — сообщил эксперт «Российской газете». Капустянский объяснил, что цены на жилье вырастут из-за повышенного спроса на льготные ипотечные программы. По его прогнозам, средняя ставка по ипотеке вырастет примерно до 8% при ожидаемой инфляции ближе к 5%.

Сумма выданных банками ипотечных кредитов в 2020 году оказалась рекордной для российского рынка — 4,2 трлн рублей, пишет « Федеральное агентство новостей ». Это произошло благодаря введению льготных программ. Теперь недвижимость в России дорожает, и в 2021 году ипотека может стать недоступной для значительной части граждан. Российские власти хотят сделать объектом ипотеки и деревянные дома. Однако развитию этого вида ипотечного кредитования мешает низкое предложение из-за отсутствия интереса застройщиков к такой работе, уточняет агентство Nation News.