20 января 2021

Финансовый аналитик раскрыл, когда выгоднее покупать жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Красноярска, многоэтажка, набережная, жилье, здание, панелька
Жилье в России подорожает в 2021 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2021 году продолжится подорожание жилья в России, поэтому покупать недвижимость следует в первые месяцы года. Об этом рассказал финансовый советник и эксперт по личным инвестициям Иван Капустянский.

«Если говорить о перспективах покупки недвижимости в ипотеку, то начало 2021 года вполне подходит для этого. Во-первых, из-за риска роста ставок по ипотеке, а, во-вторых, из-за риска роста цен на недвижимость», — сообщил эксперт «Российской газете». Капустянский объяснил, что цены на жилье вырастут из-за повышенного спроса на льготные ипотечные программы. По его прогнозам, средняя ставка по ипотеке вырастет примерно до 8% при ожидаемой инфляции ближе к 5%.

Сумма выданных банками ипотечных кредитов в 2020 году оказалась рекордной для российского рынка — 4,2 трлн рублей, пишет «Федеральное агентство новостей». Это произошло благодаря введению льготных программ. Теперь недвижимость в России дорожает, и в 2021 году ипотека может стать недоступной для значительной части граждан. Российские власти хотят сделать объектом ипотеки и деревянные дома. Однако развитию этого вида ипотечного кредитования мешает низкое предложение из-за отсутствия интереса застройщиков к такой работе, уточняет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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