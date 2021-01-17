Аналитики: ипотека может стать недоступной для многих россиян

В 2021 году недвижимость подорожает, из-за этого ипотека может стать недоступной для значительной части россиян. Об этом заявил старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.
«Если до определенного момента компенсировать влияние роста стоимости жилья на размер ипотечного платежа могло увеличение срока кредитования, при дальнейшем росте цен ипотека может стать недоступной для значительного числа потенциальных заемщиков», — цитирует специалиста «
При этом, по оценке АКРА, высокий спрос на ипотеку сохранится, и по итогам 2021 года рост кредитования составить около 18%. Начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин считает, доля сделок на вторичном рынке вырастет до 73—75%. При этом эксперт ожидает, что застройщики будут вынуждены пойти на скидки после резкого повышения цен в текущем году.
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