Бастрыкин вступился за жильцов «ледяного» челябинского дома

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следственному управлению СКР по Челябинской области провести проверку по жилищно-коммунальным проблемам, выявленным в общежитии Чебаркуля. Об этом сообщает пресс-служба СКР. Бастрыкин назвал общежитие, которое превратилось в ледяную пещеру, аварийным.
«По факту бездействия должностных лиц муниципального образования, а также сотрудников управляющей компании, допустивших проживание граждан в доме, не соответствующем требованиям безопасности, СУ СК России по Челябинской области организована доследственная проверка», — говорится в сообщении пресс-службы. Александр Бастрыкин поручил руководству следственных подразделений в рамках проверки изучить все доводы, озвученные в СМИ, и дать правовую оценку действиям (бездействию) конкретных должностных лиц, допустивших нарушение прав и законных интересов граждан.
Бастрыкин подчеркнул: здание является аварийным, что подтверждает независимая экспертиза, проведенная за счет жильцов. По их данным, износ дома составляет более 77 процентов, поэтому жители требуют расселения. Однако в администрации Чебаркуля опираются на данные ранее проведенной экспертизы, которая признала общежитие пригодным для проживания и привлекла на капремонт объекта 3,3 миллиона рублей в качестве субсидии из областного бюджета.
Сейчас один из подъездов общежития покрылся льдом. 20 января в Чебаркуле прошло выездное совещание с участием представителей минстроя и прокуратуры региона. Прокуратура инициировала собственную проверку.
Обновлено в 11:35
«По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области проведена доследственная проверка. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по региону.
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