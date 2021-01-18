Жители чебаркульского дома требуют расселения (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители бывшего общежития в Чебаркуле, Челябинская область, пытаются добиться расселения своего дома, который был признан аварийным в результате независимой экспертизы. В пресс-службе мэрии Чебаркуля URA.RU пояснили, что дом можно отремонтировать, и на это уже выделены деньги. Конфликт чиновников и горожан планируется разрешить в суде.

«Наш дом №7 по улице Электростальская рушится на глазах. Подвал топит канализация, с крыши бежит вода по электрике, стены трещат, рухнули две лестницы. В мэрии провели экспертизу, которая признала дом пригодным для проживания. Нам страшно здесь жить и растить детей, мы хотим добиться, чтобы нас расселили», — рассказала URA.RU жительница дома Марина Исламова.

Так выглядит лестница на второй этаж в аварийном общежитии Чебаркуля Группа «Типичный Чебаркуль» ВКонтакте

В пресс-службе мэрии Чебаркуля указали, что из областного правительства на капремонт общедомового имущества выделены порядка 3,3 млн рублей. На эти деньги планируется заменить проводку, сделать ремонт канализации и систем отопления с водоснабжением. «У жителей миллионные долги за капремонт, отопление, электроэнергию. Управляющей компании в этом доме давно нет из-за низкой собираемости: всего 5-7 процентов собственников исправно платят за ЖКХ», — пояснили URA.RU в мэрии Чебаркуля.

Сомневаются в мэрии и в качестве экспертизы от жителей. «В любом случае мы готовы встретиться с инициативной группой, чтобы в дальнейшем собрать межведомственную комиссию и согласовать алгоритм своей работы с правительством региона. Если они хотят расселения через суд, то именно судья решит, на какую экспертизу будет опираться при вынесении решения», — добавили URA.RU в мэрии.