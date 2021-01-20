В ближайшие два дня в Курганской области ожидается резкое похолодание — до минус 35 градусов. Региональное ГУ МЧС обратилось к жителям с просьбой соблюдать правила безопасности.
«По прогнозам синоптиков, 22 и 23 января в Курганской области ожидаются морозы с температурой воздуха до -35 градусов», — говорится в сообщении. Спасатели просят курганцев соблюдать требования пожарной безопасности, ограничить пребывание на улице детей, а взрослым советуют не выходить из дома пьяными и по возможности отказаться от курения, так как оно уменьшает периферийную циркуляцию крови.
«Одеваться теплее, отдавая предпочтение свободной многослойной одежде, так как воздух хорошо сохраняет тепло между ее слоями. Выбирать для выхода на улицу свободную и сухую обувь. Не следует снимать на морозе обувь с обмороженных ног — они распухнут и вы не сможете снова ее надеть», — говорится в рекомендациях ГУ МЧС. Водителям советуют не использовать открытый огонь для отогрева двигателей и ограничить поездки за город и на большие расстояния.
По данным Курганского ЦГМС, в ночь на 22 января в Курганской области ожидается температура до минус 30 градусов, местами до минус 35, при западном ветре до 9 м/с. В ночь на 23 января прогнозируют минус 30-35 градусов, днем — минус 25-30 градусов.
Ранее о предстоящем похолодании в Курганской области предупреждал и Гидрометцентр России. По данным ведомства, морозы до -36 градусов могут сохраниться и в ночь с 24 на 25 января, сообщало URA.RU.
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