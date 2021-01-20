20 января 2021
19 января 2021

Ради новых дорожек в горсаду Кургана вырубят деревья. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Благоустройство городского парка в снег. Курган , снег, экскаватор, горсад, трактор, строительная техника, благоустройство парка
Подрядчику нужно вырубить 23 дерева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городском саду Кургана в рамках благоустройства планируется вырубить более 20 деревьев. На месте некоторых из них появятся дорожки и игровая площадка. Такая информация размещена на портале госзакупок.

«Выполнение работ по благоустройству городского сада в Кургане в рамках реализации муниципальной программы „Формирование комфортной городской среды на территории города Кургана“», — указано в объекте закупки. Начальная цена контракта составляет 6 199 228 рублей. Заказчик будет принимать заявки до 29 января.

В документации указаны 73 вида работ. Подрядчику, в частности, нужно установить плитку для дорожек и площадок. Перед установкой плитки компании нужно будет свалить 23 дерева, выкорчевать часть пней и кустарников. Также подрядчик должен будет разбить газон и цветники, установить скамьи и детский игровой комплекс.

О начале благоустройства горсада Кургана стало известно летом 2020 года. Тогда на работы планировалось потратить 30 млн рублей.

План покрытий
Фото: портал госзакупок

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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