Главный врач Югорской городской больницы (ХМАО) Андрей Маренко трижды оштрафовал фельдшера скорой помощи якобы за нарушение трудовых обязанностей. Однако суд, куда обратился работник, признал взыскания незаконными, поскольку главврач не смог предоставить доказательства нарушений. Сам же сотрудник считает, что был оштрафован за требование дополнительных выплат при работе с ковидными пациентами.
«Примененное дисциплинарное взыскание является незаконным и необоснованным. Работодателем не предоставлено доказательств нарушения должностной инструкции, а следовательно, неисполнения трудовых обязательств», — говорится в решении суда. «На меня и коллег оказывается всяческое давление. За свои требования я получила три дисциплинарных взыскания», — ранее говорила корреспонденту URA.RU фельдшер Елена Чикайда.
Фельдшер, согласно постановлению суда, получит компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей из бюджета больницы. В департаменте здравоохранения ХМАО обещали прокомментировать ситуацию позже. Сам Андрей Маренко не ответил на звонки журналиста URA.RU.
Ранее URA.RU писало, что врачам в ХМАО грозят увольнением из-за того, что они требуют заплатить им за работу с ковид-больными. Кроме угроз, один из работников получил три дисциплинарных взыскания.
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