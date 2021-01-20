СК озвучил новые детали по делу курганского бизнесмена

Курганский СК раскрыл претензии к бизнесмену, устанавливавшему пожарные сигнализации Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-глава курганского ГУ МЧС Олег Рожков

Небезопасную пожарную сигнализацию установили в ряде курганских детсадов, вузе и жилом доме. Об этом URA.RU сообщили в областном следственном управлении Следственного комитета. В ведомстве отметили, что сигнализацию монтировала компания ООО «ЗауралПожМониторинг».

«В 2019—2020 годах [владелец компании Павел] Кузнецов установил в социальных и образовательных учреждениях, в том числе детских садах, под видом пожарной сигнализации „Стрелец-Мониторинг“ несертифицированное оборудование с внесенными в него конструкторскими изменениями, которое не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья людей», — указано в ответе ведомства.

Позднее в рамках госконтракта компания бизнесмена, по версии следствия, установила в курганском вузе пожарное оборудование, не отвечающее техусловиям. Бюджету РФ нанесен ущерб 560 000 рублей. Следствие считает, что Кузнецов виновен и в инциденте с пожаром 14 октября 2020 года в доме по улице Зорге, 7. Там не сработала автоматическая пожарная сигнализация, обслуживаемая «ЗауралПожМониторинг». В том пожаре людей эвакуировали сотрудники МЧС, но сгорело имущество на 7 млн рублей.

Ранее супруга бизнесмена Елена Попова обвинила силовиков в том, что они принуждают мужа дать показания о взятке экс-главе областного МЧС Олегу Рожкову, которого обвиняют в растрате и злоупотреблении служебными полномочиями. После отказа давать неправдивые показания у Кузнецова начались неприятности. Кроме того, бизнесмен оказался в центре скандала. Его жена Попова вместе с подругой, работающей в полиции, пытались вызволить его из СИЗО. Теперь сотруднице УВМД грозит увольнение.