Жена курганского бизнесмена обвинила силовиков в давлении на мужа

Курганского бизнесмена, который устанавливал противопожарное оборудование, обвинили в мошенничестве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-глава курганского ГУ МЧС Олег Рожков

В Кургане жена фигуранта уголовного дела Елена Попова считает, что силовики оказывают давление на ее мужа Павла Кузнецова. Мужчина должен был рассказать про взятку экс-начальнику областного МЧС Олегу Рожкову, подозреваемому в мошенничестве и растрате. С жалобой на следствие в URA.RU обратилась Попова.

Со слов женщины, в рамках дела Рожкова, в квартире и на работе Кузнецова прошли обыски. «В этот же день силовики предлагали моему мужу дать показания о якобы передаче Рожкову взятки. Мой муж отказался оговаривать его, так как ни ему, ни кому-либо другому никогда взяток не давал», — рассказала Попова.

После отказа начались неприятности. Давление оказывалось и на бизнес — на работу ООО «ЗауралПожМониторинг». Супруга Кузнецова подозревает, что проверки регионального МЧС были связаны не с работой компании, а проводились с целью «найти основания для усиления давления на Кузнецова». Мужчину поместили в СИЗО.

Уголовное дело возбуждено по статьям мошенничество и сбыт товаров и услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 159, 238 УК РФ). Со слов Поповой, обвинения не обоснованы, они касаются установки противопожарного оборудования, которое до сих пор исправно работает. Женщина уверяет, что ее доводы не голословны, а подтверждены множеством доказательств, которые имеются у нее на руках.

В областном МЧС URA.RU прокомментировали, что результаты проверок опубликованы на сайте Генпрокуратуры. Согласно им, компания нарушила лицензионные требования. На ряде соцобъектов «лицензиатом не выполняются требования, предъявляемые к монтажу средств обеспечения пожарной безопасности». По словам Поповой, компания не согласна с результатами проверки. Сейчас они обжалуются в Арбитражном суде.

В региональное СУ СК, которое занимается расследованием уголовных дел, направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.