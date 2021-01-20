Спортсмен предложил выяснить отношения на ринге Фото: со страницы Егора Мехонцева во «ВКонтакте»

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев записал видео, в котором пообещал отправить в нокаут депутата свердловского Заксобрания Андрея Гориславцева, собравшегося в Госдуму. Причиной вызова на бой, по словам Мехонцева, стали подлые поступки Гориславцева.

Ролик начинается с избиения боксерской груши. «В 2005-м году таким образом я нокаутировал будущего депутата заксобрания Андрюшу Гориславцева, — говорит затем Мехонцев. — Андрюша валялся у моих ног, я отбил ему всю башку, все печень. Потом он стал председателем федерации бокса Свердловской области и начал врать, обманывать боксеров, красть деньги. Андрюша, не обижайся — лучше выйди на ринг, я нокаутирую тебя снова. Ты будешь лежать, как 15 лет назад, у этих ног и нюхать мои ботинки. Я тебя вырублю, понял?»

Как пояснил агентству чемпион, видео было «новогодним поздравлением» Гориславцеву, но, так как тот заблокировал Мехонцева, ролик пришлось передавать через общих знакомых. Причиной угроз стали подлые, по мнению чемпиона, поступки политика: интриги, стравливание тренеров, обман отца Мехонцева. Также спортсмен считает, что Гориславцев подставил его, когда отправил вместе себя на дуэль с пиарщиком-«гусаром» Ширшиковым (находящимся сейчас в колонии).

По мнению же Гориславцева, Мехонцев позорится сам, снимая такие ролики. «Он долго жил в Америке, возомнил себя Мухаммедом Али и подцепил этот вирус — стал фриком. У человека нет ни стыда, ни совести — он ведь не только меня оскорбляет! Такие ролики — позор бокса и спорта: их видят дети, кто-то берет с него пример. Зато у него много подписчиков», — заявил URA.RU политик.

Он не исключает, что ролик Механцева мог быть проплачен и намеренно вброшен в связи с планами Гориславцева избираться в Госдуму: «От какой партии идти, пока не знаю, но решимость есть. Все против меня: и умное голосование Навального, и Ходорковский, и прокуратура, которая три месяца меня проверяла. Значит, я все делаю правильно, и надо идти», — сказал Гориславцев.