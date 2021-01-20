В Тюмени назначен ректор ключевого вуза

Иван Романчук исполнял обязанности ректора Тюменского госуниверситета с марта 2020 года Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Ректором Тюменского государственного университета назначен Иван Романчук. С марта 2020 года он исполнял обязанности руководителя вуза. Об этом сообщает официальный сайт ТюмГУ. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков уже подписал соответствующий приказ.

«Романчук Иван Сергеевич назначается ректором Тюменского государственного университета сроком на 5 лет. На новом посту Иван Сергеевич намерен укреплять взаимодействие вуза с регионом, развивать сотрудничество с индустриальными партнерами, продолжать преобразования в университете в части индивидуализации образования: от обучения людей к обучению человека. Акцент в науке будет сделан на фронтирные исследования Западно-Сибирского межрегионального НОЦ, на выполнение проектов по мегагрантам правительства РФ и Тюменской области», — отметили в Тюменском государственном университете.

В ТюмГУ уточнили, что Романчук планирует реализовать планы по строительству современного главного здания университета. Также большое внимание им будет уделено созданию Школы нового поколения, разработке и внедрению высококонкурентных магистерских программ.

Иван Романчук является выпускником Тюменского юридического университета МВД России. В 2005-м он окончил Санкт-Петербургский университет МВД России. В этом же году стал кандидатом юридических наук. В 2009 году ему было присвоено ученое звание доцент по кафедре теории и истории государства и права. Ранее должность ректор ТюмГУ занимал Валерий Фальков, который в январе 2020 года был назначен министром науки и высшего образования РФ.