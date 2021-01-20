В Тюменской области появится новый международный аэропорт

Тюменские власти хотят вывести аэропорт Тобольска на международный уровень Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Тюменской области сделают все возможное, чтобы аэропорт Тобольска приобрел международный статус. Об этом губернатор региона Александр Моор заявил в интервью ТАСС.

«Безусловно, наши амбиции, чтобы он [аэропорт Тобольска] впоследствии стал международным. Я думаю, что это следующий этап его развития», — приводит слова губернатора Александра Моора ТАСС. На первом же этапе власти хотят добиться того, чтобы хаб начал зарабатывать деньги за счет потока российских туристов. Для этого межрегиональные перевозки будут субсидировать.

В настоящее время, согласно приказу Министерства транспорта РФ, в 2021 году Тюменская область софинансирует перелеты по четырем направлениям: в Казань, Красноярск, Минводы и Самару. Рейсы выполняют авиакомпании «Ютэйр» и «Азимут».

Ранее URA.RU сообщало, что еще не запущенный аэропорт уже развязал борьбу между властями Тюмени и Тобольска. Первые не хотят потерять туристов, которые сейчас прилетают только в столицу региона. Вторые же планируют забрать приличную часть этого потока.