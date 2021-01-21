Путин дал указ победить безработицу в России до конца года

Владимир Путин призвал победить безработицу в России до конца 2021 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Российский президент Владимир Путин поручил до конца 2021 года победить безработицу в России. Об этом глава государства заявил на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.

«Нужно сохранить и усилить тенденцию на увеличение занятости в российской экономике. К концу текущего года необходимо добиться полного восстановления рынка труда», — объяснил Путин.

Президент подчеркнул, что в последнее время безработица снижается. С августа она упала с 6,4 до 6,1 в ноябре. Этот показатель все равно слишком высокий, уверен Путин. Задача бороться с безработицей уже поставлена перед правительством. Ее придется выполнить, отметил глава государства.

Кроме того, президент поручил стабилизировать стоимость недвижимости в стране, пишет телеканал 360. Также Путин заявил о сильном росте цен на продукты в России, который опережает инфляцию. Он собирается снова поднять этот вопрос в ближайшее время, уточняет агентство Nation news.