Путин дал указ победить безработицу в России до конца года

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Госсовет в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин призвал победить безработицу в России до конца 2021 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Российский президент Владимир Путин поручил до конца 2021 года победить безработицу в России. Об этом глава государства заявил на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.

«Нужно сохранить и усилить тенденцию на увеличение занятости в российской экономике. К концу текущего года необходимо добиться полного восстановления рынка труда», — объяснил Путин.

Президент подчеркнул, что в последнее время безработица снижается. С августа она упала с 6,4 до 6,1 в ноябре. Этот показатель все равно слишком высокий, уверен Путин. Задача бороться с безработицей уже поставлена перед правительством. Ее придется выполнить, отметил глава государства.

Кроме того, президент поручил стабилизировать стоимость недвижимости в стране, пишет телеканал 360. Также Путин заявил о сильном росте цен на продукты в России, который опережает инфляцию. Он собирается снова поднять этот вопрос в ближайшее время, уточняет агентство Nation news.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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