В России вводят электронные паспорта

Традиционный паспорт заменит пластиковая карта Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Москве к концу года появятся электронные паспорта. Об этом сообщил сообщил первый замглавы МВД России Александр Горовой.

«Электронный паспорт гражданина в пилотном проекте может появиться до 1 декабря 2021 года. На базе документов с электронным носителем в четвертом квартале будет реализован проект мобильного приложения к паспорту с обозначением перечня услуг, которые будут предоставляться гражданам», — заявил Горовой в беседе с ТАСС.

Документ будет выдаваться в виде пластиковой карты. Уточняется, что электронный паспорт обеспечит граждан электронной подписью и «станет ключом к государственным и коммерческим услугам».

Ранее в Минтруда РФ отчитались, что большинство россиян отказались от электронных трудовых книжек. На такой вид документа решили перейти только 5,1 миллиона граждан.