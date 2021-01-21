В России вводят электронные паспорта

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Акция «Мы граждане России!». Вручение паспортов гражданина РФ главой города. Курган, паспорт гражданина рф
Традиционный паспорт заменит пластиковая карта Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Москве к концу года появятся электронные паспорта. Об этом сообщил сообщил первый замглавы МВД России Александр Горовой.

«Электронный паспорт гражданина в пилотном проекте может появиться до 1 декабря 2021 года. На базе документов с электронным носителем в четвертом квартале будет реализован проект мобильного приложения к паспорту с обозначением перечня услуг, которые будут предоставляться гражданам», — заявил Горовой в беседе с ТАСС.

Документ будет выдаваться в виде пластиковой карты. Уточняется, что электронный паспорт обеспечит граждан электронной подписью и «станет ключом к государственным и коммерческим услугам».

Ранее в Минтруда РФ отчитались, что большинство россиян отказались от электронных трудовых книжек. На такой вид документа решили перейти только 5,1 миллиона граждан.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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