Большинство россиян отказались от электронной трудовой книжки

Только 5 млн россиян отказались от бумажной трудовой книжки Фото: Анна Майорова © URA.RU

Более половины россиян отказались переходить на электронную трудовую книжку, продолжив вести ее в бумажном варианте. Это сообщается в документе, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Из информации, представленной Пенсионным фондом РФ, по состоянию на 29 декабря 2020 года из 58 122 955 застрахованных лиц 34 881 002 гражданина изъявили желание вести трудовую книжку в бумажном виде», — приводит «Парламентская газета» содержание пояснительной записки к проекту приказа Минтруда «Об утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек». В документе также уточняется, что на электронную трудовую книжку решили перейти только 5, 1 миллиона россиян.

С 1 января в России вступил в силу закон о введении электронных трудовых книжек, сообщает RT. В соответствии с новыми правилами работодатель вносит в ПФР сведения о трудовой деятельности работника в электронном виде, передает «Национальная служба новостей».

Россияне до 31 декабря могли указать в заявлении, в каком формате они хотят вести трудовую книжку. При сохранении бумажной трудовой книжки работодатель наряду с электронной книжкой продолжает указывать сведения о трудовой деятельности сотрудника также в бумажном формате. Тем, кто впервые устроится на работу после 1 января 2021 года, уже не будут выдавать бумажные трудовые книжки.