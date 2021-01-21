Пермский кандидат в Госдуму занял последний свободный округ

Дмитрий Сазонов (справа) планирует переизбраться в Госдуму по 61-му округу Фото: Василий Заболотных © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Депутат Госдумы от Пермского края Дмитрий Сазонов планирует переизбраться в парламент страны в 2021 году, сообщил он URA.RU. Сазонов стал первым, кто публично заявил о намерении участвовать в кампании по 61-му избирательному округу. В остальных трех округах претенденты появились ранее.

«Планирую [выдвижение в Госдуму]. Буду принимать участие в праймериз [„Единой России“]», — сообщил URA.RU Сазонов. Он пояснил, что в ходе избирательной кампании собирается уделять равное внимание всем 17 муниципалитетам своего округа (территория Коми-Пермяцкого округа, Березники, Соликамск, Чердынь).

В беседе с корреспондентом URA.RU он сообщил, что не боится конкуренции и приветствует ее. Так он отреагировал на вопрос о возможном участии в кампании по 61-му округу других сильных кандидатов от «Единой России», как, например, это уже произошло в 58-м округе. Там за депутатский мандат ведут борьбу бывшие мэры Перми Игорь Шубин и Игорь Сапко. Дополнительную конкуренцию им составляет руководитель компаний «Налоги и право» Геннадий Сандырев.