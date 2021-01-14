За мандат депутата Госдумы намечается битва бывших мэров Перми

Депутаты Госдумы Игорь Сапко и Игорь Шубин будут конкурировать между собой во время переизбрания в Госдуму Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Бывшие мэры Перми Игорь Шубин и Игорь Сапко собираются стать кандидатами в депутаты Госдумы по одномандатному округу № 58. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, пояснил, что каждый из них уже заручился поддержкой на федеральном уровне.

«Информацию о необходимости поддержки Сапко уже передали в администрацию губернатора. Но Шубин тоже уже заручился поддержкой в Москве и не готов отдавать свой округ [депутату Госдумы по партийным спискам „Единой России“] Сапко», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что у Шубина есть мощная поддержка в Совете Федерации, тогда как у Сапко такой поддержки нет.

Другой источник, знакомый с ситуацией, говорит, что администрация губернатора Прикамья намерена поддержать именно Сапко. В пресс-службе краевой администрации данную информацию не подтверждают. «Исполнительные органы власти не могут влиять на процесс волеизъявления граждан», — уточнили там.

Сам Сапко, который в последнее время активно проявляет себя в территориях избирательного округа № 58, не подтверждает свое намерение участвовать в выборах по данному округу. «Пока преждевременно что-то комментировать, занимаюсь текущей депутатской работой. Напомню, в мою территориальную группу партийного списка [Единой России] входит весь Пермский край и Удмуртская республика», — пояснил он URA.RU.

Шубин подтвердил URA.RU намерение участвовать в предстоящем праймериз «Единой России» и, соответственно, в выборах в Госдуму. «Я действующий депутат, я собираюсь следующие пять лет активно трудиться в парламенте. Я работаю у себя в территории. Ну, пришел на мою территорию депутат, который решил избираться. Он почему-то так решил, но это его право, я не могу ему запретить», — пояснил Шубин.