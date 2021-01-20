Пермский кандидат в Госдуму готов отказаться от участия в выборах

Депутатом Госдумы по избирательному округу № 58 хотят стать три человека Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Руководитель пермской группы компаний «Налоги и право» Геннадий Сандырев готов отказаться от участия в выборах в Госдуму. Он рассказал URA.RU, что не будет участвовать в кампании по избирательному округу № 58, если его об этом попросят в Москве.

«Какое решение Москва примет, так мы и будем себя вести. Скажут, не ходить в Госдуму — не пойдем. Скажут, идти в Госдуму — пойдем. Отправят на какой-нибудь ответственный участок — пойдем туда, вопросов нет», — рассказал URA.RU Сандырев. Такое заявление он сделал сразу после того, как опубликовал в Instagram селфи на фоне таблички с надписью «Администрация президента Российской Федерации».

Сандырев утверждает, что на уровне федерации якобы еще ни один человек не получил согласование на участие в выборах в Госдуму от Пермского края. При этом он первым заявил о своем желании побороться за мандат по 58-му избирательному округу. Также в данной территории активность свою проявляют действующие депутаты — бывшие мэры Перми Игорь Сапко и Игорь Шубин.

Геннадий Сандырев готов отказаться от участия в выборах в Госдуму Скрин: Геннадий Сандырев, Instagram