Новая партия Миронова и Прилепина определила трех лидеров

Глава «СР» Сергей Миронов сохранит свое кресло в новой партии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов сохранит лидерство в новой партии после объединения с партиями «За правду» и «Патриоты России». Об этом политик заявил во время пресс-брифинга в Госдуме, передает с места событий корреспондент URA.RU. Он также обозначил роли лидеров партий Захара Прилепина и Геннадия Семигина.

«Я буду председателем партии, Прилепин и Семигин — сопредседателями», — сообщил Миронов. Спикер рассказал, что полностью новая структура предположительно будет называться «Социалистическая партия «Справедливая Россия — патриоты России за правду». Короткое название — «Справедливая Россия — За правду».

Миронов добавил, что на 22 февраля намечен съезд «СР», одновременно свои съезды проведут «За правду» и «Патриоты России». На мероприятии будет утверждено название новой структуры, другие подробности программы пока не раскрываются.

Федеральную тройку кандидатов в Госдуму после объединения трех партий предположительно составят их лидеры Миронов, Прилепин и Семигин. Новая партия будет участвовать в выборах в Госдуму 19 сентября.