Миронова, Прилепина и Семигина выдвинут в Госдуму от новой партии

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XVI (внеочередной) съезд КПРФ, пос. Снегири. Москва, коммунисты, прилепин захар, съезд кпрф
Захар Прилепин, по предварительной договоренности, станет вторым в федеральном списке кандидатов от новой партии на выборах в Госдуму Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Федеральную тройку кандидатов в Госдуму после объединения трех партий предположительно составят их лидеры Сергей Миронов («Справедливая Россия»), Захар Прилепин («За правду») и Геннадий Семигин («Патриоты России»). По предварительной договоренности, в таком порядке они будут указаны в избирательном бюллетене, сообщил URA.RU один из руководителей СР, пожелавший остаться анонимным.

«Еще очень много вопросов не урегулировано. Пока есть только рамочное соглашение об объединении. По предварительной договоренности, тройку кандидатов в Госдуму составят лидеры объединяющихся партий: Миронов, Прилепин и Семигин», — сказал инсайдер.

В пресс-службе СР не смогли дать оперативный комментарий. По телефону «Патриотов России» не ответили на звонок. «Решение об итогах переговоров внутри партии еще не утверждено. Завтра [21 января] на заседании центрального комитета партии будет принято решение о наделении лидера партии полномочиями на переговоры об объединении», — сообщили в пресс-службе партии «За правду».

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В Госдуме объявили об объединении трех партий

Об объединении партий Миронов объявил 20 января перед заседанием Госдумы. По его словам, предположительно названием новой политструктуры будет «Справедливая Россия — За правду». Объединительный съезд ориентировочно пройдет в феврале.

Новая партия будет участвовать в выборах в Госдуму 19 сентября. Половину парламента изберут по спискам кандидатов, оставшихся 225 депутатов — в одномандатных округах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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