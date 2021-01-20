20 января 2021

Тюменскому топ-менеджеру прочат переход в правительство

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Максимом Скворцовым, директором тюменской агролизинговой компании. Тюмень , скворцов максим
По данным инсайдера, кандидатура Максима Скворцова уже согласована Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюменской области директором департамента экономики региона в ближайшее время станет Максим Скворцов. О том, что распоряжение о его назначении появится со дня на день, URA.RU сообщил собственный источник. Сейчас Скворцов занимает должность генерального директора «Тюменской агропромышленной лизинговой компании».

«Кресло начальника департамента экономики пустует уже почти полтора года, с момента увольнения Ольги Простневой. Все это время не могли найти подходящую кандидатуру — чтобы человек и в вопросе разбирался, и устроил замгубернатора Тюменской области Владимира Сысоева. Но вот сейчас вроде наконец согласовали Скворцова», — рассказал URA.RU источник в правительственных кругах. Агентство направило запрос в правительство региона. Мы также связались с самим Максимом Скворцовым — он от комментариев воздержался.

Потенциальный новый директор департамента Максим Скворцов — выпускник ТюмГУ (специальность «Бухгалтерский учет и аудит»), победитель конкурса «Лидеры России», профессиональную карьеру начинал в «Запсибкомбанке». В 2018 году был назначен генеральным директором «Тюменской агропромышленной лизинговой компании».

Ранее URA.RU писало, что департамент экономики — последнее подразделение правительства региона, для которого долгое время не могут найти управленца. Это связывали с скрупулезным подходом к назначению на эту должность со стороны заместителя губернатора Владимира Сысоева.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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