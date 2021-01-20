Врачи определили, кому противопоказана вакцина от коронавируса

Владимир Болибок рассказал, что перед вакцинацией от коронавируса нужно проконсультироваться с врачом Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Людям с обострением хронических или аллергических заболеваний противопоказано вакцинироваться от коронавируса препаратом «Спутник V». Об этом в беседе с URA.RU рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Если у человека период обострения хронического или аллергического заболевания, то стоит воздержаться от вакцинации [препаратом „Спутник V“]», — рассказал Болибок. Он отметил, что после периода обострения заболевания стоит подождать несколько дней перед вакцинацией. Если обострение было особенно тяжелым, то рекомендации о вакцинации должен дать лечащий врач.

Болибок рассказал, что людям, пережившим анафилактический шок, опасно прививаться от коронавируса. «Если у пациента обострение гастрита и диареи, от вакцинации нужно воздержаться», — подчеркнул врач. Также он предостерег от вакцинации детей до 18 лет, беременных и кормящих грудью.

Доктор биологических наук Алексей Аграновский в разговоре с URA.RU заявил, что нельзя однозначно назвать заболевания, при которых нельзя ставить вакцину, и всегда нужна консультация специалиста. «Если здоровы, идите прививаться. Если есть заболевания, то обязательно проконсультируйтесь с терапевтом», — рассказал Аграновский. По его словам, перед прививкой врачи попросят заполнить анкету, в которой будут перечислены все противопоказания.

Ранее заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков рассказал, что людям с хроническими заболеваниями не запрещено делать прививку от коронавируса. Он ответил, что прививаться можно, если они не находятся в острой стадии болезни.