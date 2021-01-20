Алексей Орлов провел в окружении статусных горожан около двух часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов появился перед политтусовкой в новом статусе. Презентация прошла на 50-м этаже башни «Исеть», где «Коммерсант-Урал» в лице гендиректора Сергея Плахотина представил новую книгу — «Бури вестники». Особенность этого вечера в том, что, помимо политиков и бизнесменов, на знакомство с новым мэром Екатеринбурга впервые попали журналисты-авторы анонимных telegram-каналов.

Орлов вошел в зал в сопровождении владельца «Сима-ленда» Андрея Симановского — перед самым стартом фуршета, и поначалу сторонился малознакомых гостей. «Алексей Валерьевич, ну чувствуйте себя комфортно!» — подбодрил его Плахотин, которого называют будущим замом Орлова по пиару. После этого мэр пошел общаться: с Симановским, директором УГМК по общим вопросам Владимиром Белоглазовым (считается неформальным советником Орлова) и начальником свердловского управления СК Михаилом Богинским.

От власти Екатеринбурга на презентацию вместе с Орловым пришли вице-мэры Игорь Сутягин (городское имущество), Екатерина Сибирцева (соцполитика) и Алексей Бубнов (транспорт и благоустройство). Их аппаратные позиции считаются наиболее прочными в новой администрации. На фуршете были замечены и другие статусные гости — в частности, члены свердловского правительства, спикер Заксобрания Людмила Бабушкина, президент СОСПП Михаил Черепанов.

Организаторы по традиции включили в список гостей журналистов-завсегдатаев подобных мероприятий. Однако со времени последней презентации (ноябрь 2019 года) их статус поменялся. Как, например, Александра Кириллова, которого в политтусовке знают теперь не как шеф-редактора ЕАН, а как предполагаемого автора анонимного телеграм-канала «Подливтика 2.0». Кроме него, telegram-сообщество было представлено директором 66.ru Богданом Кульчицким, которому приписывают ведение канала «ЯсУрала», Вадимом Дыниным (Zorro) и новым руководителем свердловского ДИП Юлией Хусаиновой. Ее политтусовка подозревает в администрировании канала «Россельбан». Хотя окружение Хусаиновой категорически это отрицает.

Интерес к событию объединил в общей сложности более 70 человек — хотя Плахотин многих просил не приходить, чтобы соблюсти COVID-требования. «Наверное, все мы соскучились по живому общению», — выступая перед гостями, объяснил ажиотаж Орлов. Также он отметил труд авторов «Бури вестников» (включая самого Плахотина) и подчеркнул, что одна из главных задач новой городской команды — сделать так, чтобы активные люди, о которых рассказано в «Бури вестниках», реализовывали себя именно в столице Урала.

Алексей Орлов и Людмила Бабушкина — самые статусные гости вечера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Их выступления перед собравшимися предваряло видеообращение от депутата Госдумы, соавтора поправок в Конституцию РФ Павла Крашенинникова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По мере того, как помещение наполнялось политиками и бизнесменами, у Алексея Орлова становилось все больше собеседников (на фото по центру — Андрей Симановский, справа — депутат ГД Максим Иванов)… Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Внимания Орлова удостоился и депутат Заксобрания Михаил Зубарев. Они с иронией поприветствовали друг друга: чиновник и парламентарий — конкуренты на выборах мэра Екатеринбурга, которые завершатся 9 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Но главными визави все-таки были Владимир Белоглазов из УГМК (друг и советник Орлова)… Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

И начальник свердловского СК Михаил Богинский с супругой, которым Орлов уделил больше времени, чем кому бы то ни было на VIP-вечеринке. Алексей Орлов даже показал, как выглядит вечерний Екатеринбург из окна башни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместители Орлова Екатерина Сибирцева (справа) и Алексей Бубнов так же не скучали во время фуршета, постоянно находя себе новых собеседников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

А Дмитрий Нисковских к концу вечера, похоже, устал отвечать на вопрос статусных екатеринбуржцев: «Как дела в Сысерти?» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Политик Антон Баков (справа), про бурную молодость которого, кстати, рассказывается в книге, был самым веселым на 50-м этаже «Исети» в этот вечер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Александр Кириллов (предполагаемый автор телеграм-канала «Подливтика 2.0») Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Богдан Кульчицкий (ему приписывают ведение канала «ЯсУрала») искал общие темы с топами бизнеса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вадим Дынин, которого считают автором канала Zorro с аномальной активностью подписчиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для руководителя свердловского ДИП Юлии Хусаиновой презентация книги «Коммерсанта» — первое мероприятия в новом статусе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лидер свердловских единороссов Виктор Шептий (по центру) подошел ближе к концу вечера — когда Орлов повторно обходил гостей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На выходе из зала VIP благодарили Сергея Плахотина за прием. Похоже, у медиаменеджера получилось презентовать книгу и своего потенциального нового руководителя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU