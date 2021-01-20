Врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов появился перед политтусовкой в новом статусе. Презентация прошла на 50-м этаже башни «Исеть», где «Коммерсант-Урал» в лице гендиректора Сергея Плахотина представил новую книгу — «Бури вестники». Особенность этого вечера в том, что, помимо политиков и бизнесменов, на знакомство с новым мэром Екатеринбурга впервые попали журналисты-авторы анонимных telegram-каналов.
Орлов вошел в зал в сопровождении владельца «Сима-ленда» Андрея Симановского — перед самым стартом фуршета, и поначалу сторонился малознакомых гостей. «Алексей Валерьевич, ну чувствуйте себя комфортно!» — подбодрил его Плахотин, которого называют будущим замом Орлова по пиару. После этого мэр пошел общаться: с Симановским, директором УГМК по общим вопросам Владимиром Белоглазовым (считается неформальным советником Орлова) и начальником свердловского управления СК Михаилом Богинским.
От власти Екатеринбурга на презентацию вместе с Орловым пришли вице-мэры Игорь Сутягин (городское имущество), Екатерина Сибирцева (соцполитика) и Алексей Бубнов (транспорт и благоустройство). Их аппаратные позиции считаются наиболее прочными в новой администрации. На фуршете были замечены и другие статусные гости — в частности, члены свердловского правительства, спикер Заксобрания Людмила Бабушкина, президент СОСПП Михаил Черепанов.
Организаторы по традиции включили в список гостей журналистов-завсегдатаев подобных мероприятий. Однако со времени последней презентации (ноябрь 2019 года) их статус поменялся. Как, например, Александра Кириллова, которого в политтусовке знают теперь не как шеф-редактора ЕАН, а как предполагаемого автора анонимного телеграм-канала «Подливтика 2.0». Кроме него, telegram-сообщество было представлено директором 66.ru Богданом Кульчицким, которому приписывают ведение канала «ЯсУрала», Вадимом Дыниным (Zorro) и новым руководителем свердловского ДИП Юлией Хусаиновой. Ее политтусовка подозревает в администрировании канала «Россельбан». Хотя окружение Хусаиновой категорически это отрицает.
Интерес к событию объединил в общей сложности более 70 человек — хотя Плахотин многих просил не приходить, чтобы соблюсти COVID-требования. «Наверное, все мы соскучились по живому общению», — выступая перед гостями, объяснил ажиотаж Орлов. Также он отметил труд авторов «Бури вестников» (включая самого Плахотина) и подчеркнул, что одна из главных задач новой городской команды — сделать так, чтобы активные люди, о которых рассказано в «Бури вестниках», реализовывали себя именно в столице Урала.
Алексей Орлов и Людмила Бабушкина — самые статусные гости вечера
Внимания Орлова удостоился и депутат Заксобрания Михаил Зубарев. Они с иронией поприветствовали друг друга: чиновник и парламентарий — конкуренты на выборах мэра Екатеринбурга, которые завершатся 9 февраля
И начальник свердловского СК Михаил Богинский с супругой, которым Орлов уделил больше времени, чем кому бы то ни было на VIP-вечеринке. Алексей Орлов даже показал, как выглядит вечерний Екатеринбург из окна башни