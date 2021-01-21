Госдума: когда в регионах РФ снимут коронавирусные ограничения

Ждать снятия ограничений по коронавирусу осталось недолго Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ждать снятия ограничений по коронавирусу в регионах России осталось не более полутора месяцев. Таким мнением с URA.RU поделился член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

«Понятно, что все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация. Но если она будет развиваться так, как сейчас, то, я думаю, ближе к марту, в конце февраля, многие регионы будут избавляться от серьезных ограничительных мер», — считает Менделевич. Эксперт отметил, что сейчас наступает перелом в эпидемии коронавируса.

Схожего мнения о снятии ограничений придерживается иммунолог и научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев. Однако ученый дает вирусу чуть больше времени. Он предположил, что регионы России начнут избавляться от ограничений только к лету. «Везде эпидемия протекает по-разному. Рано или поздно все снимут. Но, я думаю, что к лету ситуация нормализуется в большинстве регионов», — заявил Зверев.

21 января стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин отменил в городе часть ограничений, связанных с коронавирусом. Также смягчение карантина обсуждают власти Пермского края.