Собянин отменил часть ограничений, введенных из-за коронавируса. Полный список

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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, манежная площадь, москва, воскресенские ворота
С 22 января школы вернутся в обычный режим обучения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

С 22 января мэр Москвы Сергей Собянин значительно смягчил ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте чиновника.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции внушает осторожный оптимизм. Мы можем позволить себе значительно смягчить действующие ограничения», — пишет Собянин.

Какие ограничения отменены:

  • колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения возвращаются к обычному режиму работы;
  • транспортные карты учащихся будут разблокированы;
  • максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличивается с 25% до 50% общей вместимости зрительного зала;
  • отменяются ограничения на функционирование детских развлекательных центров, лагерей, детских комнат в ТРЦ, детских уголков. Однако число детей и взрослых в помещении не может превышать 50% общей вместимости;
  • возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение зрелищных, культурно-досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, массовых; физкультурных, спортивных, рекламных мероприятий. Количество посетителей не может превышать 50% общей вместимости помещений.

Что осталось в силе:

  • требование о переводе не менее 30% сотрудников организаций в режим дистанционной работы;
  • сохраняются действующие ограничения в режиме работы предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других аналогичных заведений;
  • сохраняется домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями;
  • до 6 февраля 2021 года продлевается дистанционное обучение в вузах Москвы.

Собянин ранее сообщал, что расширил список тех, кто пройдет вакцинацию. С 19 января от коронавируса в Москве начали прививать индивидуальных предпринимателей, их сотрудников, а также самозанятых. В московских театрах, МФЦ, фуд-молле и торговых центрах с 20 января заработали пункты вакцинации от COVID-19. Бесплатную прививку можно сделать ежедневно с 10:00 до 21:00, напоминает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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