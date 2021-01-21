В России ждут резкого роста цен на все автомобили

Повышение утильсбора приведет к подорожанию как новых автомобилей, так и с пробегом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Повышение утилизационного сбора на 25% приведет к существенному росту цен на автомобили. Подорожание в первую очередь коснется новых транспортных средств. Об этом в беседе с URA.RU рассказал автоэксперт Вячеслав Субботин.

«Повышение утилизационного сбора приведет к подорожанию, прежде всего, новых автомобилей. С пробегом — это побочное явление. Далеко не все машины подорожают, потому что рынок вторичных автомобилей у нас и так дорогой, в отличие, скажем, от той же Европы», — рассказал Субботин.

Точку зрения эксперта разделяют и российские автодилеры. Так, представитель одной из крупнейших в России сети автосалонов на условиях анонимности рассказал, что подобное повышение утильсбора неминуемо затронет весь авторынок: от бюджетного до премиум-сегментов.

«Мы ожидаем существенного роста цен как на новые, так и на автомобили с пробегом. Да, в стране действуют госпрограммы типа „Первого автомобиля“ или „Семейного автомобиля“, и они должны отчасти нивелировать разницу в цене. Но у них довольного негибкие условия, и подходят они не всем», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что правительство предложило повысить утилизационный сбор на автомобили на 25%. Деньги, полученные в результате увеличения сбора, планируется направить на льготное автокредитование и лизинг.