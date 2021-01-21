Байден решил продлить сотрудничество с Россией по оружию

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Флаги иностранных государств. Челябинск, сша, флаг сша, флаг
В США намерены продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация президента США Джо Байдена намерена продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Россией на пять лет. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

«Байден добивается пятилетнего продления единственного оставшегося договора с Россией, ограничивающего два крупнейших в мире ядерных арсенала», — пишет издание. Уточняется, что это решение связано с приближающимся крайним сроком для продления договора Вашингтоном — 5 февраля. Как заявил газете источник, ДСНВ отвечает интересам национальной безопасности США и имеет еще больший смысл, когда отношения с РФ являются конфронтационными, уточняет ТАСС.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений Россия и США заключили в 2010 году. Срок действия его действия истекает в феврале 2021 года, напоминает «Национальная служба новостей». В российском МИД заявили, что РФ выступает за продление договора, пишет RT.

20 января Джо Байден стал 46 президентом США. Новый глава государства произнес клятву у подножия Капитолия в Вашингтоне. Ранее политолог Университета Сиракьюс (штат Нью-Йорк) Брайан Тейлор заявлял, что если Байден станет президентом США, он может продлить ДСНВ с Россией.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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