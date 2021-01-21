«Яндекс» заблокировал Инстасамку

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За унижение курьера Инстасамку забанили в «Яндекс.Еде» навсегда Фото: профиль Инстасамки в Instagram/@instasamka

Тюменскую рэпершу Инстасамку (Дарью Зотееву) навсегда забанили в сервисе «Яндекс.Еда». Из-за нее компания даже добавила новый пункт в пользовательское соглашение, сообщают СМИ.

«Грубое, почеркнуто неуважительное отношение к курьерам абсолютно недопустимо, в таких ситуациях мы на их стороне», — приводит vc.ru заявление «Яндекс.Еды». Компания признается, причиной введения нового правила стало именно поведение Инстасамки, которая «плеснула помоями» в курьера, пришедшего к ней без маски и перчаток. Также она назвала молодого человека «тварью» и выложила видео с инцидентом в сеть, пишет агентство Nation News.

Аккаунт девушки теперь заблокирован в «Еде», пишет telegram-канал «Русский маркетинг». Больше она не сможет заказать доставку из того ресторана, из-за которого, по словам рэперши, она пользовалась сервисом. Сама Инстасамка никак не комментировала ситуацию.

За курьера, которого облила Зотеева, вступился даже Союз курьеров России. В ее действиях нашли административное правонарушение.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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