Инстасамка облила кофе курьера и выложила видео в социальные сети Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рэперша Инстасамка (Дарья Зотеева) вылила на курьера кофе за то, что тот был без маски и перчаток. Видео об этом инциденте девушка разместила на своей странице в социальной сети Instagram. Председатель союза курьеров России Иван Вайсс вступился за доставщика и заявил, что в действиях Инстасамки присутствует административное правонарушение. Юрист Тихон Мехонцев заявил, что курьеру причинен моральный вред.

«В ее действиях явно присутствует состав административного правонарушения», — написал Вайсс в своем канале в мессенджере Telegram. Он также отметил, что хамство должно быть наказано.

«Хамство необходимо карать. Нужно писать заявления в полицию, а идиотов банить. Популярных идиотов публично карать, заставлять извиняться на камеру», — поделился мнением в разговоре с URA.RU председатель союза курьеров России.

Юрист Тихон Мехонцев считает, что поступок девушки должен квалифицироваться не как административное преступление, а как причинение морального вреда. Но это еще придется доказать, рассказал он URA.RU.

«Эта ситуация будет квалифицирована как причинение морального вреда. Вопрос должен решаться через назначение судебной экспертизы. Нужно доказывать свой моральный вред», — комментирует юрист.

В конце декабря скандальная певица в рейтинге «Стыд года» победила в номинации «Вдохновение года». Месяцем ранее рэперша призналась, что тратит по два миллиона рублей в месяц на себя, маму и сестру.