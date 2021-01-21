Украинца возмутили высокие пенсии в Крыму

Харьковчанин заявил, что Россия не только говорит, но и делает Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Харьковской области крайне недоволен тем, что пенсии в Крыму в разы выше, чем на Украине, а коммунальные платежи ниже. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала «НАШ».

Мужчина призвал власти страны выйти из фарватера США. По его мнению, Украине следует «слушать, что говорит Восток». «Посмотрите, что „агрессор“ в Крыму делает с нашими украинцами. Они живут гораздо лучше нас. И минимальные пенсии у них в несколько раз выше. И материнские капиталы, и коммунальные услуги с энергетикой в десятки раз ниже. Мой брат живет в Крыму, у него пенсия в восемь раз больше», — пожаловался мужчина, дозвонившись в прямой эфир.

Он также отметил улучшение качества жизни на полуострове во всех сферах. Так, крымским татарам разрешили использовать школьные программы и учебники на родном языке — украинские власти, по его словам, в своем время не решились на это. Харьковчанин заявил, что Россия не только говорит, но и делает. «Даже в глухих деревнях медицина и социалка в разы лучше, чем у нас», — возмутился мужчина. Ведущий программы не согласился с собеседником. Комментируя слова зрителя, он отметил, что все это «потемкинские деревни», а в российской глубинке жизнь «убогая».

Ранее глава украинского исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили сказал, что экономика страны близка к катастрофе. По его словам, правительство Украины «существует в параллельном мире», рассказывая об «успешных реформах», результаты которых «ощутил на себе бизнес». В этой ситуации, по его мнению, украинским властям «или нужно что-то делать, или страна пролетает в трубу».