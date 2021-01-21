Финансист раскрыл, как выгодно купить валюту при любом курсе

Приобретать валюту наиболее выгодно на Московской бирже через брокерский счет. Там возможно купить банкноты практически по реальной цене. Об этом заявил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.
«В банках разница между курсом покупки и продажи валюты обычно достигает 1-2 рубля, а в периоды повышенных курсовых колебаний спред увеличивается до 4-5 рублей и выше. В случае же с биржевым обменом брокер удержит лишь доли процента от сделки в виде комиссии», — цитирует эксперта «Прайм».
Он отметил, что способ не только выгодный, но и удобный. Купить валюту можно онлайн в мобильных приложениях или веб-кабинетах финансовых организаций страны. При этом все операции фиксируются в системе торгов биржи. «Проведя операцию через брокерский счет, средства можно вывести на банковский счет или карту», — уточнил финансист.
Ранее аналитики спрогнозировали возможное укрепление рубля в 2021 году. Российской валюте предрекли рост до 68 рублей к доллару и 85 к евро.
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