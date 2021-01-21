21 января 2021

Партия Жириновского призвала не штрафовать служебные машины

© Служба новостей «URA.RU»
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Скорая помощь на дороге. Москва, медики, скорая помощь, дорога, скорая, едет, 103
Депутаты от партии ЛДПР собираются внести в Госдуму законопроект, согласно которому владельцы спецтранспорта с включенным мигалками будут освобождаться от административной ответственности Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Владельцев спецтранспорта со включенными мигалками хотят освободить от штрафов за нарушения ПДД. С такой инициативой выступили депутаты партии ЛДПР.

«Собственник транспортного средства, имеющего нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенным проблесковым маячком синего цвета освобождается от административных правонарушений», — говорится в документе, опубликованном в Telegram-канале замруководителя фракции ЛДПР Ярослава Нилова. Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях.

По его словам, нарушения ПДД фиксируются дорожными камерами, после чего штрафы выписываются собственникам — госорганам, за которыми закреплен этот транспорт. Однако зачастую данная ответственность перекладывается на водителей машин. «Получается водитель, доставляющий пациента к месту оказания нередко экстренной помощи, вообще не участвует в борьбе с инфекцией и подлежит наказанию по воле камеры, которой жизнь любой органики вторична в принципе?» — отметил депутат.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект об уголовном наказании за умышленное блокирование дорог. Преступление будет наказываться штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, обязательными работами на срок до 240 часов, принудительными работами или лишением свободы на срок до одного года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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