Ректор ТюмГУ избавился от приставки «и. о.» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменский оркестр может исчезнуть — аэропорт Тобольска станет международным — в ТюмГУ назначен ректор — заключенные устроили новогодний ужин в колонии. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 22 января — в обзоре URA.RU:

Тюмень может остаться без оркестра

Тюменский филармонический оркестр, который считается брендовым проектом региона, может исчезнуть, так как из-за политики руководства из него увольняются музыканты.

Тобольский аэропорт будет международным

Власти региона сделают все возможное, чтобы аэропорт Тобольска приобрел международный статус. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор.

В ТюмГУ появился новый ректор

Ректором Тюменского государственного университета сроком на пять лет назначен Иван Романчук. С марта 2020 года он исполнял обязанности руководителя вуза. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, ранее руководивший учебным заведением, уже подписал соответствующий приказ.

Заключенные устроили банкет в колонии

Заключенные исправительной колонии №1 устроили новогодний банкет, где употребляли запрещенные к передаче продукты питания. Как сообщает пресс-служба УФСИН региона, по данному факту в учреждении проходит проверка.