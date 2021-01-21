21 января 2021
20 января 2021

Самое актуальное в Тюменской области на 22 января. Тобольский аэропорт может стать международным, заключенные устроили банкет в колонии

© Служба новостей «URA.RU»
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ТюмГУ. Клипарт. Тюмень, тюмгу, тюменский государственный университет
Ректор ТюмГУ избавился от приставки «и. о.» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменский оркестр может исчезнуть — аэропорт Тобольска станет международным — в ТюмГУ назначен ректор — заключенные устроили новогодний ужин в колонии. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 22 января — в обзоре URA.RU:

Тюмень может остаться без оркестра

  • Тюменский филармонический оркестр, который считается брендовым проектом региона, может исчезнуть, так как из-за политики руководства из него увольняются музыканты.

Тобольский аэропорт будет международным

В ТюмГУ появился новый ректор

  • Ректором Тюменского государственного университета сроком на пять лет назначен Иван Романчук. С марта 2020 года он исполнял обязанности руководителя вуза. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, ранее руководивший учебным заведением, уже подписал соответствующий приказ.

Заключенные устроили банкет в колонии

  • Заключенные исправительной колонии №1 устроили новогодний банкет, где употребляли запрещенные к передаче продукты питания. Как сообщает пресс-служба УФСИН региона, по данному факту в учреждении проходит проверка.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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