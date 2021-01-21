Ректор ТюмГУ избавился от приставки «и. о.»
Тюменский оркестр может исчезнуть — аэропорт Тобольска станет международным — в ТюмГУ назначен ректор — заключенные устроили новогодний ужин в колонии. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 22 января — в обзоре URA.RU:
Тюмень может остаться без оркестра
- Тюменский филармонический оркестр, который считается брендовым проектом региона, может исчезнуть, так как из-за политики руководства из него увольняются музыканты.
Тобольский аэропорт будет международным
- Власти региона сделают все возможное, чтобы аэропорт Тобольска приобрел международный статус. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор.
В ТюмГУ появился новый ректор
- Ректором Тюменского государственного университета сроком на пять лет назначен Иван Романчук. С марта 2020 года он исполнял обязанности руководителя вуза. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, ранее руководивший учебным заведением, уже подписал соответствующий приказ.
Заключенные устроили банкет в колонии
- Заключенные исправительной колонии №1 устроили новогодний банкет, где употребляли запрещенные к передаче продукты питания. Как сообщает пресс-служба УФСИН региона, по данному факту в учреждении проходит проверка.
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