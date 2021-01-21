Тюмень рискует остаться без главного оркестра из-за чиновницы

Тюменский филармонический оркестр считается брендовым проектом региона Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Тюменский филармонический оркестр, который считается брендовым проектом региона, рискует в скором времени исчезнуть из-за политики руководства Тюменского концертно-театрального объединения в лице его директора Надежды Казначеевой. Об этом URA.RU рассказали участники музыкальной труппы. По их словам, решением проблем оркестра никто из чиновников не занимается, а сам он оказался брошенным и никому не нужным.

«После назначения Казначеевой на пост директора ТКТО в 2019 году у оркестра началась не самая лучшая жизнь. Перестали выделяться деньги на обслуживание дорогостоящих инструментов: руководство ТКТО предложило нам делать это за свой счет. А таких денег у нас банально нет. Никто не занимается разработкой репертуара, новых творческих программ. Поэтому уже несколько лет подряд мы играем одно и то же. В региональном департаменте культуры наши проблемы также никому неинтересны. По сути, оркестр оказался просто брошен. Мы никому не нужны», — пояснили участники труппы в беседе с URA.RU.

Музыканты отметили, что при попытках донести свои проблемы до руководителя ТКТО Казначеевой им отвечают, чтобы они не лезли не в свое дело. Несколько участников труппы покинули оркестр. То же самое готовы сделать еще, как минимум, 15 человек.

URA/RU направило в Тюменское концертно-театральное объединение направлен письменный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Аналогичный запрос направлен в региональный департамент культуры. До назначения на пост руководителя ТКТО Надежда Казначеева возглавляла департамент культуры ХМАО, где не раз подвергалась критике начальства из-за низких показателей работы.