Авиакомпании РФ просят у власти 53 млрд, чтобы не обанкротиться

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) просит правительство РФ выделить авиакомпаниям 53 млрд рублей в качестве субсидий. Соответствующее письмо было направлено руководителю департамента гражданской авиации Минтранса Светлане Петровой.
«В первом полугодии 2021 года экономическое положение перевозчиков продолжит ухудшаться из-за снижения потребительского спроса, низкой платежеспособности населения, ограничений на международное сообщение и волатильности рубля», — передает газета «Ведомости». Деньги нужны для компенсации расходов с декабря 2020 года по июнь 2021 года. Полученные средства будут направлены на зарплаты авиационному персоналу, лизинг и оплату стоянки простаивающих судов.
По словам гендиректор агентства Infomost Бориса Рыбака, это единственный способ избежать банкротства компаний. Однако он отметил, что необходимо менять схему субсидий. В 2020 г. она оказалась непрозрачной, так как большую часть денег (7,9 млрд руб.) получила группа «Аэрофлот», подчеркнул Рыбак. Всего в 2020 году правительство выделило авиакомпаниям 20,95 млрд руб.
По прогнозам АЭВТ, из-за пандемии коронавируса операционные убытки российских авиакомпаний в 2020 году достигли 200 млрд руб. В 2019 году они составили лишь 38,6 млрд руб.
Ранее компания «Аэрофлот» предложила уменьшить размеры провозимого авиапассажирами багажа на 20%. Это позволит авиакомпаниям увеличить свои доходы. Однако новые правила могут привести к большому количеству конфликтных ситуаций для пассажиров.
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