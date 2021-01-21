Иммунолог назвал легкий способ снизить риск заражения COVID-19

COVID-19 поражает дыхательную систему, поэтому на риск заражения и на тяжесть течения болезни влияет качество воздуха. Об этом заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
По его словам, течение всех респираторных заболеваний становится легче, если воздух насыщен кислородом. «Чем больше в нем содержание кислорода, тем легче человек будет переносить респираторные заболевания, в том числе коронавирусную инфекцию», — передает слова врача радио Sputnik.
Грязный воздух, как отметил иммунолог, повышает восприимчивость ко всем вирусным инфекциям. Поэтому нужно стараться постоянно обеспечивать приток чистого свежего воздуха. «Прежде всего, надо делать очистку спальни. Во всех остальных помещениях мы находимся в бодрствующем состоянии и можем контролировать состав и качество воздуха», — заключил врач.
Ранее диетолог Ольга Деккер сообщила, что для снижения риска заражения коронавирусом, нужно употреблять достаточное количество белков и жиров, а также пить много воды. Также нужно включать в рацион витамины и минералы. Особенно помогает для укрепления иммунитета витамин C. Его можно получать из болгарского перца. Диетолог напомнила, что в нем витамина C гораздо больше, чем в лимоне.
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