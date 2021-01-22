Алена Швец исполнила новую песню под электрогитару Фото: Instagram-аккаунт alyona_shvetz

Уроженка Златоуста (Челябинская область) певица Алена Швец выпустила музыкальное видео к композиции «Последняя песня о школе». Соответствующий ролик появился в социальной сети YouTube.

«Малолеточки мои, я вас люблю. Я и сама малолеточка еще и, поверьте, далеко не самая умная», — напасала она под опубликованным видео. Песня посвящена проблемам подростков, с которыми они сталкиваются в школе. Она спела от лица старшеклассницы, которая не хочет посещать школу, а предпочитает общаться с друзьями.

«Почему мне грустно… Эта песня вызывает какую-то особую ностальгию», — написал один из фанатов Швец в комментариях к видео. Поклонники певицы считают, что на следующий день после премьеры песня станет хитом. «Алена пытается напомнить всем про настоящий вайб (настроение — прим. ред.) от школы», — написала пользователь Алиса Кийкова.

В 2020 году Швец вошла в топ-5 популярных певиц музыкального интернет-сервиса Spotify. В других номинациях среди лидеров рейтинга оказались Slava Marlow, Kizaru, Morgenshtern, Скриптонит, ЛСП и Boulevard Depo, передает «Национальная служба новостей». Самым популярным исполнителем российской сцены стал дуэт Miyagi & AndyPanda, сообщает телеканал 360.