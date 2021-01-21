21 января 2021
20 января 2021

В Тюменской области началась массовая вакцинация от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Прививка врачей российской вакциной Спутник V от новой коронавирусной инфекции. Екатеринбург, спутник v, лекарство от covid, вакцина от коронавируса, гам ковид вак
Чтобы поставить прививку, предварительно нужно записаться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о начале массовой вакцинации тюменцев от коронавируса. Об этом глава региона написал в своих социальных сетях.

«Сегодня в Тюменскую область поступило 10 000 доз вакцины от коронавируса. До конца января мы ожидаем еще 17 тысяч, а в феврале — 47 тысяч доз. Это значительные цифры, и мы можем перейти от вакцинации групп повышенного риска к массовой вакцинации от COVID-19», — сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на своих страницах в социальных сетях.

По словам главы региона, главное — это записаться на прививку. Сделать это можно по телефону горячей линии 122, либо оставив заявку на портале госуслуг. Предварительная запись поможет избежать очередей в учреждениях здравоохранения.

Как стало известно URA.RU, попасть на вакцинацию оперативно вряд ли получится. Так, к примеру, в поликлинике №5, ближайшее свободное время — 6 февраля, то есть через две недели.

Ранее агентство сообщало, что жителям Тюменской области достанутся разные вакцины от коронавируса. Так, жителей отдаленных местностей привьют не «Спутником», а «ЭпиВакКороной».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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