14 января 2021
13 января 2021

Тюменцам достанется разная вакцина от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация от коронавирусной инфекции вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак). Москва, укол, вакцина, вакцинация, коронавирус, ковид, спутник v, гам-ковид-вак
«Спутник V» более требователен к условиям хранения, чем «ЭпиВакКорона» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области жителей от коронавируса будут прививать двумя разными вакцинами, а распределят их в зависимости от территориального признака. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

«Вакцина „ЭпиВакКорона“ поступила в Тюменскую область для вакцинации 500 человек. Это работники Роспотребнадзора, медицинских организаций, образовательных организаций, органов социальной защиты населения в отдаленных населенных пунктах», — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Вакцинация граждан из групп риска в регионе началась в декабре. Всех прививали вакциной «Спутник V», а «ЭпиВакКорону» использовали для проведения исследования на добровольцах (оно все еще не окончено). Теперь же ей будут прививать жителей отдаленных местностей.

Две российские вакцины разнятся по ряду параметров. «Спутник» — векторная, то есть содержит в себе ослабленные элементы коронавируса. А вот «ЭпиВакКорона» — пептидная и полностью синтетическая. Поэтому к «Спутнику» нужен особый подход: для его хранения должна поддерживаться определенная температура.

Как ранее сообщали в оперштабе региона, в Тюменской области созданы помещения, оснащенные необходимым оборудованием для соблюдения всех условий хранения и транспортировки вакцины «Спутник». По словам замгубернатора региона Ольги Кузнечевских, такие пункты расположены в Тобольске, Ишиме, Ялуторовске и Тюмени.

URA.RU направило запрос в оперативный штаб с вопросом о том, планируется ли создать условия для хранения «Спутника» в отдаленных районах области. В этом случае все желающие привиться смогут выбирать, какой препарат от коронавируса себе поставить. К моменту публикации новости ответ не поступил.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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