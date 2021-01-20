Челябинский губернатор сделал заявление о ковидных паспортах

Кроме обычных сертификатов о прививках никаких иных документов для челябинцев не будет Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области не будут вводить так называемые ковидные паспорта для жителей, сделавших прививку от коронавируса. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер 21 января на совещании с главами городов и районов.

«Обращаю внимание, что на уровне области мы такую возможность не рассматриваем, делить людей по наличию антител в крови мы не будем» — привела URA.RU слова главы региона его пресс-служба. По словам Текслера, власти сосредоточатся на создании массового иммунитета к коронавирусу путем вакцинации, что позволит поэтапно отменять действующие ограничения.

Ковидными паспортами или ковид-паспортами называют документы, которые предполагается выдавать гражданам России, прошедшим вакцинацию от коронавируса или переболевшим COVID. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в регионе будут выдавать паспорта для переболевших коронавирусом, аналогичная мера прорабатывается в Москве. Идею поддержал разработчик вакцины «Спутник V» вирусолог Александр Гинцбург и раскритиковала спикер Совета Федерации Валенитина Матвиенко.

К 21 января переболели коронавирусом более 42 тысяч жителей Челябинской области, умерли 1549 южноуральцев. Прививки успели получить около 12 тысяч человек, после чего вакцина от коронавируса закончилась. Следующие поставки ожидаются после 24 января. В ближайшее время власти должны принять решение о продлении или изменении условий карантина, введенного с начала пандемии.