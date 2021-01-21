В Челябинской области новый скачок смертности пациентов с COVID

В Челябинской области на 22 января зафиксировано 293 случая заражения коронавирусом за сутки (накануне было 294, днем ранее 299), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Среди заболевших двое школьников. На фоне снижения заболеваемости растет смертность: скончались 16 пациентов с COVID против 15 и 12 в предыдущие дни.
«С начала пандемии произошло 42 654 случая заражения, сейчас лечение проходят 12 406 южноуральцев. Умерли 16 человек, в том числе 11 — непосредственно от COVID. Для пяти пациентов COVID-19 осложнил имевшиеся тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 373 человека, с начала пандемии — 28 641 житель области.
В Челябинской области действует введенный с начала пандемии режим повышенной готовности, срок которого истекает в ближайшее воскресенье. До 24 января властям предстоит принять решение о его сохранении либо изменениях. Накануне губернатор Алексей Текслер заявил, что в регионе не будут вводиться ковидные паспорта — ставка в борьбе с инфекцией будет сделана на формирование коллективного иммунитета с помощью массовой вакцинации.
Подписывайтесь на URA.RU в