21 января 2021
20 января 2021

В Челябинской области новый скачок смертности пациентов с COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Взять под контроль инфекцию в Челябинской области рассчитывают с помощью массовой вакцинации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области на 22 января зафиксировано 293 случая заражения коронавирусом за сутки (накануне было 294, днем ранее 299), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Среди заболевших двое школьников. На фоне снижения заболеваемости растет смертность: скончались 16 пациентов с COVID против 15 и 12 в предыдущие дни.

«С начала пандемии произошло 42 654 случая заражения, сейчас лечение проходят 12 406 южноуральцев. Умерли 16 человек, в том числе 11 — непосредственно от COVID. Для пяти пациентов COVID-19 осложнил имевшиеся тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 373 человека, с начала пандемии — 28 641 житель области.

В Челябинской области действует введенный с начала пандемии режим повышенной готовности, срок которого истекает в ближайшее воскресенье. До 24 января властям предстоит принять решение о его сохранении либо изменениях. Накануне губернатор Алексей Текслер заявил, что в регионе не будут вводиться ковидные паспорта — ставка в борьбе с инфекцией будет сделана на формирование коллективного иммунитета с помощью массовой вакцинации.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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