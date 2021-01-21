21 января 2021
20 января 2021

Курганским главврачам придется переписываться с пациентами

© Служба новостей «URA.RU»
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Главврачи заведут мессенджеры для общения с пациентам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил главным врачам региона в обязательном порядке общаться с пациентами через мессенджеры. Об этом он 22 января сообщил в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

«Полагаю, будет правильным главным врачам всех учреждений через современные мессенджеры в обязательном порядке ввести обратную связь с пациентами учреждений», — написал Шумков. По его мнению, это поможет снять некоторые вопросы по качеству медицинской помощи.

Шумков добавил, что в ближайшее время попросит главврачей подробно рассказывать о ремонте больниц. Информацию о работах врачи будут размещать на сайтах и сообщать местным СМИ.

Ранее губернатор писал о том, что сайты больниц, по его мнению, малоинформативны. По его словам, это исправят в ближайшее время.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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