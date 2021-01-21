21 января 2021

Экстремальные морозы накроют Челябинскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинской области прогнозируют до 35 градусов мороза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области 23 и 24 января ожидаются экстремальные морозы. Температура воздуха может понизиться до 30-35 градусов ниже нуля. Об этом сообщают в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал» со ссылкой на синоптиков сайта Гисметео.

«По прогнозам синоптиков, в Челябинской области ночью 23 января местами температура воздуха [составит] минус 30-35 градусов, на юге и крайнем западе минус 23-28 градусов. По возможности откажитесь от поездок на дальние расстояния», — сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». В ведомстве добавили, что дежурство на федеральных трассах ведется круглосуточно.

О возможной отмене занятий 23 января предупредили и в руководстве образовательных учреждений. Всем, кто учится по субботам, рекомендовали с утра следить за сообщениями сайта МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 города Челябинска».

Уже 25 января морозы сменит резкое потепление. Дневные температуры будут колебаться около нуля градусов, ночные — около 4-8 градусов ниже нуля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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